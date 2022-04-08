"Любая новая система требует времени": министерша внутренних дел Великобритании извинилась за задержку выдачи виз украинцам

Об этом она сказала в разговоре с BBC.



Прити Пател сообщила, что только четверть украинцев, которые добрались до Великобритании, получили визы. Она добавила: "Любая новая схема требует времени, любая новая визовая система требует времени".



Также на этой неделе министр по делам беженцев Харрингтон заявил парламенту, что выдано "недостаточно" виз.



Как сообщает Reuters , Великобритания выдала украинским беженцам 41 тысячу виз. Правительство критикуют за то, что процесс подачи заявок занимает слишком много времени и является сложным.



В прошлом месяце Великобритания создала две схемы помощи украинцам: одна для тех, кто находится в Соединенном Королевстве, а другая позволит беженцам въехать и получить жилье по специальной программе.



По последним данным подано чуть менее 80 тысяч заявлений. На 36 тысяч заявлений, поданных по семейной схеме, было выдано 28 500 виз. Но по схеме "Дом для Украины" из 43 600 заявлений было выдано только 12 500 виз.

Напомним, 3 апреля министр по делам беженцев Великобритании пообещал сократить срок ожидания визы для тех, кто выехал из Украины из-за войны, до двух дней.