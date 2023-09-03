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OPINION

Любая мера пресечения - это показуха

3 сентября, 2023 воскресенье
08:12
Мнение Николай Княжицкий

Она не является наказанием, а способом контролировать местонахождение подозреваемого

Поэтому Коломойский к приговору суда продолжает оставаться лишь подозреваемым добропорядочным гражданином. Да, гражданином, потому что оказывается, как пишут гражданства его никто не лишал. В этом и была причина требования закрытия для прессы суда, на что суд быстро согласился.

Канал Игоря Валерьевича и Виктора Владимировича продолжает оставаться рупором власти, медиа, которому регулярно дает интервью президент и которое получает будучи частным государственное финансирование.

Поэтому история Игоря Валерьевича не о том, как президент Зеленский пытается наказать крупнейшего олигарха (тогда это должен делать более независимое НАБУ), а о том, как украинские власти делают все, чтобы попытаться выкрутиться перед США, демонстрируя деятельность по наказанию Коломойского без наказания.

Источник

Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Криминал
Николай Княжицкий
Игорь Коломойский
НАБУ
США
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