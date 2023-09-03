Любая мера пресечения - это показуха
Она не является наказанием, а способом контролировать местонахождение подозреваемого
Поэтому Коломойский к приговору суда продолжает оставаться лишь подозреваемым добропорядочным гражданином. Да, гражданином, потому что оказывается, как пишут гражданства его никто не лишал. В этом и была причина требования закрытия для прессы суда, на что суд быстро согласился.
Канал Игоря Валерьевича и Виктора Владимировича продолжает оставаться рупором власти, медиа, которому регулярно дает интервью президент и которое получает будучи частным государственное финансирование.
Поэтому история Игоря Валерьевича не о том, как президент Зеленский пытается наказать крупнейшего олигарха (тогда это должен делать более независимое НАБУ), а о том, как украинские власти делают все, чтобы попытаться выкрутиться перед США, демонстрируя деятельность по наказанию Коломойского без наказания.
Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины
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