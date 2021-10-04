Любая информация, касающаяся ПриватБанка, давно находится в НАБУ: Венедиктова о расследовании относительно возможных оффшоров Зеленского

Об этом Венедиктова написала в Facebook.



"Как юрист и человек, занимающий должность Генерального прокурора, я не имею права делать какие-либо комментарии по этому поводу и давать оценки предлагаемой зрителю экранизации. Единственное, что могу сказать - лишь то, что любого рода информация, имеющая отношение к деятельности "Приватбанка", давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически "под микроскопом", - написала Венедиктова.



Так, по ее словам, для правоохранителей весь материал "стал и не мог стать сюрпризом". В то же время Венедиктова выразила сомнение в достоверности материала.



Водная также заявила, что намек автора зрителю, что Офис генпрокурора "притормаживает" расследование дел по орбите Приватбанка, "зацепил ее и профессионально, и по-человечески".



"Да, прямо об этом в сюжете не сказано, но запах легко улавливается. Решительно заявляю, что манера, в которой возвышается намек на нашу бездеятельность - чистая спекуляция", - заявила генпрокурорка.



Она отметила, что лично взяла на себя ответственность сдвинуть с мертвой точки расследование этих крминальних производств. Она также подчеркнула, что Офис генпрокурора не причастен к утечке о возможном сообщение о подозрении одному из фигурантов дела ПриватБанка, самолет с которым не удалось посадить в Украине.



"Надеюсь, вы понимаете, что в силу обязанностей, возложенных на меня на моей должности, я владею очень важной и чувствительной информации о ходе следственных действий во всех резонансных делах. Как вы успели заметить, расследование этих дел проводится компетентно и в условиях информационного вакуума", - отметила Венедиктова.



Генпрокурор также обратилась к журналистам "Следствие. Инфо" относительно ответа на их запрос. Так, отметила она, что в письме сотрудники управления информационной политики Офиса генпрокурора отметили, что запрашиваемая журналистами информация изучается детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ходе расследования различных уголовных производств. По ее словам, на этом этапе информация является закрытой и никто не вправе ее предоставить, не нарушая закон, поэтому утверждение, что запрос журналистов был проигнорирован, Венедиктова считает ошибочным.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "Архив Пандоры" с 12 млн документов об оффшорах мировых лидеров и чиновников, среди которых оказался президент Украины Владимир Зеленский.

3 октября состоялась премьера фильма-расследования "Оффшор 95" журналистов "Слидство.Инфо", в котором утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по "Квартала 95" могли быть причастны к переводов $ 40 млн от структур, повязкам связанных с олигархом Игорем Коломойским.