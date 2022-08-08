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"Любая атака на атомную электростанцию - это самоубийство": генсек ООН требует предоставить МАГАТЭ доступ к ЗАЭС

8 августа, 2022 понедельник
15:04
война с Россией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить обстрел Запорожской АЭС и предоставить доступ к ней международным инспекторам

Об этом он сказал в понедельник, 8 августа, на пресс-конференции в Японии, где принял участие в мероприятиях по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы, сообщает DW.

"Любая атака на атомную электростанцию - это самоубийство. Я надеюсь, что эти нападения прекратятся, и в то же время надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ к станции", - сказал Гутерреш, не возлагая ответственности за обстрел ни на одну из сторон.

"Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации ситуации на ЗАЭС", - добавил генсек ООН.

Антониу Гутерреш также предостерег, что риск ядерной конфронтации вернулся спустя десятилетие. Он призвал ядерные государства взять на себя обязательство не применять оружие первыми.

"Я думаю, что если ядерные вооружения будут применены, то, скорее всего, уже не будет никакой ООН, чтобы как-то на это отреагировать", - сказал генсек ООН, отвечая на вопросы японского журналиста по поводу реакции ООН на возможное применение Россией ядерного оружия в Украине.

  • Напомним, вечером 6 августа, российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник.
  • Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
  • Одна из работниц Запорожской АЭС попала в реанимацию из-за обстрелов
  • оккупантов. Генерал РФ заявил о минировании Запорожской АЭС во всех важных местах.
  • Взрыв на Запорожской атомной электростанции может охватить весь европейский континент радиоактивными элементами.
  • Эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский считает , что россияне не планируют серьезную радиационную аварию на Запорожской АЭС.

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Антониу Гутерреш
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