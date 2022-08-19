Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что "зацикленность на политике санкций не позволяет США осознать, что избранная стратегия потерпела неудачу, а попытки задушить российскую экономику потерпели поражение. В то же время жертвой такой политики становится торгово-экономическое сотрудничество, поскольку финучреждения, запуганные американскими боятся совершать рутинные операции".

По словам "советника главы Крыма по информационной политике" Олега Крючкова, "любая попытка агрессии Киева против России ударит бумерангом, лишь со значительно более сильной отдачей и непоправимыми последствиями".

В посольстве России в США сказали, что "замалчивание администрацией США фактов обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ является недопустимым и лишь поощряет безнаказанность Киева… США, выступая с общими заявлениями по поводу ситуации вокруг ЗАЭС, откровенно врут в безудержных попытках очернить РФ".

18 августа Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России в сутки.

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