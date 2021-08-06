Ляшко заявил, что вакцина Pfizer для второй прививки есть в наличии

Об этом он заявил в эфире Украины 24.



"Есть в Киеве вторая доза. Спокойно позвоните семейному врачу. Вакцина Pfizer приходит к нам каждую неделю. Буквально на этой неделе мы дополнительно 400 тыс. доз вакцины, на следующей неделе она снова приходит", - сказал он.

Министр заверил, что количество вакцин известно.

"Pfizer, которой законтрактовано более 20 млн доз, каждую неделю приходит. И все наши региональные координаторы четко знают количество вакцин, которое должно быть у них на следующую неделю для того, чтобы обеспечить вторую дозу. Все что свыше, используется для первой", - сказал он.

12 июля в Минздраве заявили, что вакцина Pfizer/Comirnaty начала использоваться в центрах массовой вакцинации.

В КГГА заявили, что в городе нет достаточного количества вакцин Pfizer, чтобы вакцинировать всех желающих в центрах массовой вакцинации.

В киевском центре вакцинации прививают препаратом Pfizer только людей старше 60 лет.