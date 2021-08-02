Ляшко заявил, что в августе в Украину должно прибыть минимум 5 млн доз COVID-вакцины
В августе в Украину должно поступить 5 млн доз вакцины против коронавируса
Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Укринформ
"В Украину поступило почти 12 млн доз вакцины, 5,6 млн уже сегодня защищают украинцев, около 6 млн доз ожидают украинцев, плюс как минимум 5 млн доз вакцины придет в августе. Мы будем продолжать наращивать темпы поставок вакцин", - сказал Ляшко .
Он напомнил, что сейчас Украина находится в зеленой зоне эпидемической опасности, и для того, чтобы этот уровень был и в дальнейшем, необходимо привить как можно больше людей.
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"Мы просим во время проведения всех мероприятий, которые будут посвящены празднованию 30-летию Независимости, продвигать кампанию по вакцинации", - сказал Ляшко
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