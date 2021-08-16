Ляшко выступил против остановки вакцинации на праздники
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 не должна останавливаться на праздники
Об этом сообщает пресс-служба ведомства .
Ляшко заявил, что люди должны иметь доступ к вакцинам даже во время праздников.
Иинфраструктура вакцинации насчитывает более 3 тыс. пунктов прививки, почти 400 центров массовой вакцинации и тысячу мобильных бригад.
В Минздраве заявили, что за неделю нужно определиться, какие опции работы уместны во время празднования 30 годовщины Независимости Украины.
"Пунктам с низким потоком, возможно, действительно, следует взять паузу, чтобы подумать, как его увеличить, но центры массовой вакцинации должны работать", - заявил он.
Ляшко предложил по выезда мобильных бригад на площади в центрах городов и проведения вакцинации на открытом воздухе.
Напомним, Центры вакцинации и пункты прививки в Киеве не будут работать 23 и 24 августа.
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