Ляшко: Вопрос перехода Украины в "желтую" зону карантина будут решать на следующей неделе
Решение о переводе Украины в "желтую" зону карантина рассмотрят на следующей неделе
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .
В Украине решение об усилении карантина будет рассматриваться в начале следующей недели.
"Вопрос о переводе Украины на " желтый " уровень эпидемиологической опасности будет решаться минимум в понедельник-вторник на следующей неделе, поскольку вступит в силу постановление, которое вчера правительство приняло", - отметил он.
- Правительство изменило карантин в Украине. Вакцинированных граждан ожидает значительное количество привилегий.
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