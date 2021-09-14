Ляшко: Вопрос перехода Украины в "желтую" зону карантина будут решать на следующей неделе

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .



В Украине решение об усилении карантина будет рассматриваться в начале следующей недели.

"Вопрос о переводе Украины на " желтый " уровень эпидемиологической опасности будет решаться минимум в понедельник-вторник на следующей неделе, поскольку вступит в силу постановление, которое вчера правительство приняло", - отметил он.

Правительство изменило карантин в Украине. Вакцинированных граждан ожидает значительное количество привилегий.

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