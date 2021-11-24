Ляшко: Во всех областях Украины уровень COVID-госпитализаций идет на убыль

Об этом он сообщил на брифинге 24 ноября.



"Мы фиксируем спад недельного количества госпитализаций больных коронавирусной болезнью в каждой области. С понедельника занятость коек с кислородом в каждом из регионов уже меньше индикаторного показателя красного уровня эпидемической опасности - 65%", - отметил министр.



По словам Ляшко, последний раз такой уровень госпиталей был 30 сентября.



Он отметил, что все COVID-больницы полностью обеспечены кислородом.



"В настоящее время в Украине работают 26 предприятий, которые производят ориентировочный суммарный объем кислорода для больниц в размере 436 тонн в сутки. Начиная с января 2021 года по сегодняшний день медицинским учреждениям было использовано 2 458 700 тонн жидкого и газообразного кислорода. И это позволило обеспечить лечение 496 391 пациента", - уточнил глава Минздрава.

24 ноября сообщалось , что Украина прошла пик смертности от коронавируса.

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