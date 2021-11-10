Ляшко: вакцинация против COVID-19 в 11 раз снижает риск смертности от штамма Delta
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинация против коронавируса в 11 раз уменьшает риск смертности от штамма "Дельта"
Об этом глава Минздрава заявил на брифинге в среду, 10 ноября.
"Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от Delta-штамма COVID-19. Это результаты исследования Американского центра по контролю и профилактике болезней. Ряд европейских стран уже подтверждают это исследование на практике. Например, Великобритания, Германия, Бельгия с более чем 65% Вакцинированное население сейчас демонстрирует в 8-14 раз меньшую летальность, чем во время весенней волны.Если в Украине также 91-92% пациентов в больницах - невакцинированные лица.Если бы в Украине был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском - мы бы имели на треть меньше смертей каждый день", - отметил министр.
Он призвал тех, кто получил первую дозу прививки против COVID-19, не откладывать вторую.
"Рекомендуемый интервал, в который желательно сделать вторую прививку, составляет для вакцины CoronaVac 14-28 дней, Pfizer - 21-28 дней, Moderna - 28 дней, AstraZeneca - 4-12 недель", - сказал Ляшко.
По данным Минздрава, в Украине в наличии 10 млн 300 тыс. доз различных вакцин, в том числе почти 3 млн доз вакцины Moderna, 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca, 4,5 млн доз CoronaVac и 2 млн доз Comirnaty от Pfizer.
- Напомним, за минувшие сутки, 9 ноября, в Украине зафиксировали 23 283 новых случая COVID-19. Умерли 816 человек, госпитализировали 5696 человек.
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