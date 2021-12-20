Ляшко: в Украине только Волынская и Запорожская области не могут выйти из "красной" зоны

Об этом он заявил на брифинге.



"Сегодня в Украине эпидситуация значительно лучше, чем в европейских странах. На сегодняшний день только две из 25 областей Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпиднебезопасности. Это Волынская и Запорожская области", - сообщил Виктор Ляшко.



По словам главы Минздрава, остальные 23 региона либо уже выведены из красного уровня карантина, либо будут выведены в ближайшие дни решением Комиссии по техногенно-экологической опасности и чрезвычайным ситуациям.



Кроме того, он напомнил об опасности штамма коронавируса "Омикрон", заражение которым было зафиксировано в более чем 90 странах, в том числе и в Украине.



"Возможные последствия циркуляции и доминирования этого штамма пока не выяснены", - заметил Ляшко.

Напомним, в Минздраве назвали пять рекомендаций для населения по защите от штамма "Омикрон".

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