Ляшко: в Украине только Волынская и Запорожская области не могут выйти из "красной" зоны
Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что только Волынскую и Запорожскую области пока нельзя выводить из "красной" зоны карантина
Об этом он заявил на брифинге.
"Сегодня в Украине эпидситуация значительно лучше, чем в европейских странах. На сегодняшний день только две из 25 областей Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпиднебезопасности. Это Волынская и Запорожская области", - сообщил Виктор Ляшко.
По словам главы Минздрава, остальные 23 региона либо уже выведены из красного уровня карантина, либо будут выведены в ближайшие дни решением Комиссии по техногенно-экологической опасности и чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, он напомнил об опасности штамма коронавируса "Омикрон", заражение которым было зафиксировано в более чем 90 странах, в том числе и в Украине.
"Возможные последствия циркуляции и доминирования этого штамма пока не выяснены", - заметил Ляшко.
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