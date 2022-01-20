Ляшко: в Украине началась вспышка COVID-19
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине начался всплеск коронавируса и самая сложная ситуация на Западе страны
Об этом он сообщил на брифинге, передает Укринформ.
Министр отметил, что 19 января зарегистрировали 18 479 новых случаев коронавируса.
"Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки – западная Украина. Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области", - отметил Виктор Ляшко.
Негативная динамика – в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.
"В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже через два дня 30 тысяч случаев", - руководитель Минздрава.
Виктор Ляшко отметил, что заражение "Омикроном" подтвердили еще в двух областях: Ивано-Франковской и Херсонской.
По его словам, случаи этого варианта коронавируса зарегистрированы в Киеве и Ивано-Франковской, Херсонской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Львовской областях.
- Как сообщалось ранее, случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в девяти регионах Украины. Также "Омикрон" обнаружили в Ивано-Франковской области .
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