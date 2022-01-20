Ляшко: в Украине началась вспышка COVID-19

Об этом он сообщил на брифинге, передает Укринформ.



Министр отметил, что 19 января зарегистрировали 18 479 новых случаев коронавируса.



"Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки – западная Украина. Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области", - отметил Виктор Ляшко.



Негативная динамика – в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.



"В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже через два дня 30 тысяч случаев", - руководитель Минздрава.



Виктор Ляшко отметил, что заражение "Омикроном" подтвердили еще в двух областях: Ивано-Франковской и Херсонской.



По его словам, случаи этого варианта коронавируса зарегистрированы в Киеве и Ивано-Франковской, Херсонской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Львовской областях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb