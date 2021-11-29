Ляшко: в Украине количество COVID-заболеваний за неделю уменьшилось на 22%
По состоянию на понедельник, 29 ноября, в Украине третью неделю наблюдается уменьшение заболеваемости COVID-19
Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.
"В Украине третью неделю продолжается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19 уменьшилось на 22%, госпитализаций - на 12%. Показатель среднесуточной смертности уменьшился на 14%. Уже вторую неделю подряд среднесуточное количество выписок преобладает над количеством госпитализированных на четверть. За последнюю неделю количество "ковидных" пациентов уменьшилось на 14%", - сказал Ляшко.
Министр здравоохранения подчеркнул, что COVID-19 является главной причиной смертности в Европе.
Ляшко отметил, что в то время как в Украине уменьшается влияние коронавируса на медицинскую систему, в 25 государствах Европы медицина испытывает сильную нагрузку, а в 49 странах не хватает реанимационных коек.
- Напомним, Украина в течение суток 28 ноября обнаружила 5804 новых заражения коронавирусом, 297 пациентов скончались.
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