Ляшко: в Украине 35% граждан полностью вакцинировались от COVID-19

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.



"В Украине уже сделали 24 млн прививок, при этом больше всего прививок сделали за ноябрь месяц - по состоянию на сегодняшний день уже 6,5 млн. Своим правом на защиту воспользовались уже 43% взрослых украинцев, которые получили хотя бы одну прививку. 35% украинцев старше 18 лет вакцинировано полностью.Также среди возрастной категории 60+ по крайней мере одной дозой вакцинировано более 35% человек и почти 30% получили полную защиту двумя вакцинами от коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.



По словам министра, с начала кампании по вакцинации Украина получила более 34 млн доз COVID-вакцины.



Ляшко отметил, что, согласно нынешним контрактам, в Украину должны ввезти около 7,2 млн доз Pfizer. Сейчас украинцы могут привиться от коронавируса препаратами AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 29 ноября в Украине количество COVID-заболеваний за неделю уменьшилось на 22%.

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