Ляшко: В трех украинских областях "красной" зоны стабилизируются COVID-показатели
В Министерстве здравоохранения заявили о стабилизации COVID-показателей в регионах "красной" зоны карантина, а именно в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания, передает Правительственный портал .
"Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одни из первых зашли в "красную" зону. В частности, это Херсонская, Запорожская и Донецкая области", - подчеркнул он.
По данным Минздрава, на прошлой неделе было выявлено 152 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, из них 93,5% - у невакцинированных.
В свою очередь стабилизировалась динамика прироста новых случаев и количества госпитализаций.
В Минздраве добавили, что за прошедшую неделю в больницу попали 34 тыс. человек, из которых 93,2% не были привиты.
- Напомним, в Украине на 1 ноября в "желтой" зоне эпидемической опасности находятся две области. Киев и 15 регионов находятся в "красной" , все остальные - в "оранжевой".
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