Ляшко: В трех украинских областях "красной" зоны стабилизируются COVID-показатели

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания, передает Правительственный портал .

"Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одни из первых зашли в "красную" зону. В частности, это Херсонская, Запорожская и Донецкая области", - подчеркнул он.

По данным Минздрава, на прошлой неделе было выявлено 152 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, из них 93,5% - у невакцинированных.

В свою очередь стабилизировалась динамика прироста новых случаев и количества госпитализаций.

В Минздраве добавили, что за прошедшую неделю в больницу попали 34 тыс. человек, из которых 93,2% не были привиты.

Напомним, в Украине на 1 ноября в "желтой" зоне эпидемической опасности находятся две области. Киев и 15 регионов находятся в "красной" , все остальные - в "оранжевой".

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