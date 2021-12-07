Ляшко: усиливать карантин на новогодние праздники в Украине не планируем

Об этом он заявил в эфире 24 канала канала.



"Украина уже находится в адаптивном карантине, и к новогодним праздникам введение дополнительных ограничений не планируется. В прошлом году в этот промежуток времени была новая волна. Правда, мы тогда после праздников вводили карантинные ограничения, это позволило нам волну оттянуть по времени", - сказал он.



Кроме того, глава Минздрава призвал отмечать новогодние праздники в безопасности, в изоляции с близкими людьми, а также пройти полный курс вакцинации.



"Это позволит оптимистично смотреть в новую волну", – пояснил Ляшко.

Напомним, с 7 декабря девять регионов Украины перешли из "красной" зоны карантина в "желтую".

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