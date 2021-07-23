Ляшко: Украина зарезервировала 300 тыс. доз таблеток от COVID-19
Украина зарезервировала 300 тыс. доз препарата от коронавируса, изготовленного в США
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии Lb.ua .
Американские таблетки, которые сейчас находятся на третьем этапе клинических исследований, появятся в Украине.
Украина зарезервировала 300 тыс. доз, но деньги пока не вносятся.
Ожидается, что этот препарат будет оказівать специфическое действие именно на коронавирус.
- Напомним, руководитель Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине появятся новые препараты прямого действия против COVID-19. По его словам, в ближайшее время их представят украинцам.
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