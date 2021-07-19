Ляшко: Украина получит тесты для выявления штамма коронавируса "Дельта"

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью эксперту ЮНИСЕФ, передает РБК-Украина.

"На этой неделе Украина получит от ВОЗ поставки ПЦР-тестов, которые реагируют только на "Дельту". Это нам позволит наряду с секвенированием проводить ПЦР-тестирование", - подчеркнул он.



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Министр отметил, что тесты позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата "поставить его на другую плашку и исследовать, не "Дельта" ли это".

"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "Дельта", - добавил Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Украине обнаружили два случая штамма "Дельта".

Впоследствии, в европейской лаборатории подтвердили еще два случая штамма коронавируса "Дельта" на Закарпатье.

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