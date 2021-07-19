Ляшко: Украина получит тесты для выявления штамма коронавируса "Дельта"
В Украину на этой неделе поступят ПЦР-тесты для выявления штамма коронавируса "Дельта"
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью эксперту ЮНИСЕФ, передает РБК-Украина.
"На этой неделе Украина получит от ВОЗ поставки ПЦР-тестов, которые реагируют только на "Дельту". Это нам позволит наряду с секвенированием проводить ПЦР-тестирование", - подчеркнул он.
Читайте также: Ляшко: "Дельта" вытеснит другие штаммы коронавируса в Украине через месяц-два
Министр отметил, что тесты позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата "поставить его на другую плашку и исследовать, не "Дельта" ли это".
"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "Дельта", - добавил Ляшко.
- Ранее сообщалось, что в Украине обнаружили два случая штамма "Дельта".
- Впоследствии, в европейской лаборатории подтвердили еще два случая штамма коронавируса "Дельта" на Закарпатье.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.27
- Актуальное
- Важное