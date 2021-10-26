Ляшко: Украина начала закупать медицинский кислород в Польше
Украина начала закупать в Польше медицинский кислород для больниц
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "УП".
"Да (Украина уже начала закупать кислород в Польше – ред.), с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился – ред.) на западе Украины, то связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей", - заметил он.
Ляшко отметил, что этим вопросом занималось Мининфраструктура, которая, как отметил министр, справилась довольно быстро - за один день и выдала все необходимые разрешения.
"Поставляющий этот кислород дистрибьютор привез пару машин из Польши и развез по больницам", - сказал он.
Министр подчеркнул, что в отношении цены, по которой был закуплен кислород в Польше, украинские больницы вообще "не почувствовали, откуда у них этот кислород".
"Это был вопрос поставщика, который по своим же контрактам закрыл ее нужды", – добавил Ляшко.
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