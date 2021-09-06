Ляшко: Украина может перейти в "желтую" зону карантина с 13 сентября

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас Украина превысила индикаторы, которые могут перенести страну с "зеленой" в "желтую" зону.

"МЗ подало соответствующее представление Кабмина. На этой неделе будет комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Больше всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности", - подчеркнул Ляшко.

Однако в одном из регионов Украины нет оснований для введения "красной" зоны адаптивного карантина.



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"У нас адаптивный карантин предусматривает, что мы с "зеленого" уровня выходим сразу на "желтый" на территории сразу всей страны. В дальнейшем, когда применяется "желтый" уровень, происходит региональное деление - где будет "желтый", где "оранжевый", а в некоторых регионах "красный" уровень эпидемической опасности. Сейчас оснований для введения "красного" уровня нет ни в одном из регионов Украины. Есть только показатели, чтобы перевести всю страну на "желтый", - сообщил глава Минздрава.

По словам Ляшко, на "желтом" уровне дополнительных ограничений курсирования общественного транспорта не будет.

Напомним, за сутки 5 сентября 2021 в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случаях COVID-19 (из них детей - 62).

По состоянию на 6 сентября во Львовской и Луганской областях три дня подряд превышены показатели госпитализаций по коронавируса.

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