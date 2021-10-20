Ляшко: центры вакцинации продолжат делать прививки в случае попадания региона в "красную" зону

Об этом сообщает Радио Свобода.



В то же время министр посоветовал жителям регионов с "желтым" уровнем опасности вакцинироваться как можно быстрее, чтобы не стоять в очередях в случае, если область станет "красной".



"Жителям тех областей, которые находятся на "желтом" уровне, советую не ждать усиления карантина, чтобы потом в очередях не ждать прививки. Мы должны делать 1,5 млн прививок в неделю. Регионы, где установили "красный" уровень, уже доказывают: как только усилили эпидемические мероприятия, желающих сделать прививки резко стало больше", - сказал Ляшко.



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Напомним, Ляшко анонсировал отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья из-за недостаточных темпов вакцинации.



Ранее Минздрав поручил повысить уровень вакцинации до 1,5 млн прививок в неделю.



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