Ляшко: Темпы вакцинации в Украине выше мировых
В Министерстве здравоохранения заявили, что за несколько недель темпы вакцинации в Украине выросли на 10%
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook .
"Хочу отметить, что темпы вакцинации в Украине продолжают расти. За последнюю неделю количество проведенных прививок в Украине выросло на + 10%. Сейчас мы вакцинируемся с высокими темпами мировых и европейских. Призываю всех прививаться и защитить себя от возможных тяжелых последствий коронавируса", - отметил он.
Также Ляшко отметил, что сейчас есть тенденция к росту числа вновь выявленных случаев COVID-19. В частности, есть рост в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
- Напомним, Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября.
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