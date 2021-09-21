Ляшко: Школы могут пойти на карантин, несмотря на вакцинацию учителей
В Украине школы могут пойти на карантин, даже несмотря на нужное количество вакцинированных учителей
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН .
По словам Ляшко, введение карантина в школах зависит от некоторых условий и одной вакцинации персонала для этого недостаточно.
Так, по словам министра, весь класс пойдет на карантин, если в нем заболел ребенок. Также карантина не избежать в школах и в тех случаях, если половина классов пошла на самоизоляцию.
"Если есть инфицированный ребенок - класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов также пошли на самоизоляцию - это школа идет на самоизоляцию. Даже если будут вакцинированы педагоги. Таким образом мы сдержим распространение, не останавливая в стране образовательный процесс", - пояснил Ляшко.
Также Ляшко уточнил, что сейчас в Украине более чем 14 000 школ, 60 учебных заведений находятся на самоизоляции.
- Напомним, что Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря.
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