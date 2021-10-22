Ляшко рассказал, при каком уровне вакцинации населения Украина сможет отменить карантин

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"Если мы сегодня вакцинируем 70% населения полным курсом вакцинации, мы сможем пойти по пути Великобритании, а также скандинавских стран, которые отменяют карантин уже сейчас", - сказал Ляшко.



Он отметил, что минимум 70% вакцинированного взрослого населения позволит предотвратить распространение коронавирусной болезни и уменьшить количество госпитализаций.



Ляшко также допустил, что очередной пик заболеваемости возможен в начале следующего года.

Ранее Ляшко также заявил, что коронавирус может не исчезнуть никогда, однако с ним можно научиться жить