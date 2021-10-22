Ляшко рассказал, при каком уровне вакцинации населения Украина сможет отменить карантин
Для отмены карантина в Украине необходимо, чтобы полный курс вакцинации прошло минимум 70% населения
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Если мы сегодня вакцинируем 70% населения полным курсом вакцинации, мы сможем пойти по пути Великобритании, а также скандинавских стран, которые отменяют карантин уже сейчас", - сказал Ляшко.
Он отметил, что минимум 70% вакцинированного взрослого населения позволит предотвратить распространение коронавирусной болезни и уменьшить количество госпитализаций.
Ляшко также допустил, что очередной пик заболеваемости возможен в начале следующего года.
- Ранее Ляшко также заявил, что коронавирус может не исчезнуть никогда, однако с ним можно научиться жить
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.77
- Актуальное
- Важное