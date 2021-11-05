Ляшко рассказал, когда украинцам будет доступна бустерная доза вакцины против COVID-19

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Еспресо.TV.



"Как только пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы или повторной двукратной вакцинации против коронавирусной болезни", - сказал Ляшко журналистам в кулуарах Рады в пятницу.



Он уточнил, что на 5 ноября такую отметку пересек только город Киев с показателем 55% вакцинированных жителей по крайней мере одной дозой. Кроме того, по словам министра, более 40% вакцинированных насчитывают Полтавская, Киевская и Днепропетровская области.



Справка: бустер – это дополнительная доза вакцины, которая обеспечивает дополнительную защиту от болезней. В случае с вакцинами от коронавируса бустером является третья доза.



Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали более 26 тыс. случаев коронавируса.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb