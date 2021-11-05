Ляшко рассказал, когда украинцам будет доступна бустерная доза вакцины против COVID-19
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что бустерная доза вакцины от коронавируса станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Еспресо.TV.
"Как только пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы или повторной двукратной вакцинации против коронавирусной болезни", - сказал Ляшко журналистам в кулуарах Рады в пятницу.
Он уточнил, что на 5 ноября такую отметку пересек только город Киев с показателем 55% вакцинированных жителей по крайней мере одной дозой. Кроме того, по словам министра, более 40% вакцинированных насчитывают Полтавская, Киевская и Днепропетровская области.
Справка: бустер – это дополнительная доза вакцины, которая обеспечивает дополнительную защиту от болезней. В случае с вакцинами от коронавируса бустером является третья доза.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали более 26 тыс. случаев коронавируса.
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