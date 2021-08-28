Ляшко рассказал, когда рецептурные лекарства в Украине начнут отпускать исключительно по электронным рецептам
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с весны 2022 года рецептурные препараты в Украине будут отпускаться исключительно по электронным рецептам
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, продажа всех рецептурных препаратов с весны 2022 года возможна только по электронному рецепту.
"Анонсируем запуск электронного рецепта для всех рецептурных препаратов на весну 2022 года, переводим отпуск рецептурных препаратов на электронный рецепт", - сказал Ляшко.
Он добавил, что с октября 2021 года обеспечение инсулинами будет осуществляться по электронным рецептам в рамках Государственной программы реимбурсации - возмещения стоимости лекарственных средств.
- 5 августа сообщалось, что электронный рецепт на все виды рецептурных медицинских препаратов планируется запустить с марта 2022 года.
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