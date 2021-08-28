Ляшко рассказал, когда рецептурные лекарства в Украине начнут отпускать исключительно по электронным рецептам

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, продажа всех рецептурных препаратов с весны 2022 года возможна только по электронному рецепту.

"Анонсируем запуск электронного рецепта для всех рецептурных препаратов на весну 2022 года, переводим отпуск рецептурных препаратов на электронный рецепт", - сказал Ляшко.

Он добавил, что с октября 2021 года обеспечение инсулинами будет осуществляться по электронным рецептам в рамках Государственной программы реимбурсации - возмещения стоимости лекарственных средств.