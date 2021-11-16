Ляшко рассказал, когда регионы будут выходить из "красной" зоны
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что со следующей недели регионы Украины будут выходить из "красной" зоны
Об этом Ляшко рассказал на онлайн-брифинге 16 ноября.
"Начала выхода регионов из "красного" уровня эпиднебезопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, в которых снизился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом", - сказал министр.
Министр напомнил, что по состоянию на 16 ноября в "красную" зону карантинных ограничений отнесено 18 регионов, а с 18 ноября "красной" станет еще и Виннитчина.
Ляшко отметил, что со времени перехода в "красную" зону первой области - Херсонскую - прошло 30 дней.
"Это фактически такое же время, как в прошлой волне, то есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти по среднестатистическим темпам", - сказал министр здравоохранения.
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