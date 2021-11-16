Ляшко рассказал, когда регионы будут выходить из "красной" зоны

Об этом Ляшко рассказал на онлайн-брифинге 16 ноября.



"Начала выхода регионов из "красного" уровня эпиднебезопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, в которых снизился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом", - сказал министр.



Министр напомнил, что по состоянию на 16 ноября в "красную" зону карантинных ограничений отнесено 18 регионов, а с 18 ноября "красной" станет еще и Виннитчина.



Ляшко отметил, что со времени перехода в "красную" зону первой области - Херсонскую - прошло 30 дней.



"Это фактически такое же время, как в прошлой волне, то есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти по среднестатистическим темпам", - сказал министр здравоохранения.

Напомним, 16 ноября в Украине зафиксировали самую высокую смертность от коронавируса: за сутки умерли 838 человек.

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