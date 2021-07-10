Ляшко рассказал, какой вакциной привили больше всего украинцев
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что больше всего украинцев привили вакциной от коронавируса AstraZeneca / Covishield
Об этом Ляшко сообщил в facebook.
По его словам, всего в Украине сделано 3420668 прививок, получили одну дозу - 2277226 украинцев, а полностью вакцинированы - 1143442.
"Сейчас в Украине сделали прививок вакциной: AstraZeneca (Covishield, SKBio) - 1300000, Comirnaty / Pfizer-BioNTech - 1100000, CoronaVac / Sinovac Biotech -1 млн", - написал Ляшко.
Он добавил, что в Украине подготовлен 702 мобильные бригады, которые в основном прививают группы профессионального риска и организованные коллективы. Прививки проводятся в более чем 3 тыс. пунктов вакцинации, также работают около 200 центров массовой вакцинации.
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Напомним, 9 июля в Украине было зафиксировано 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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