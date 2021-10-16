Ляшко рассказал, до каких пор украинцам придется носить маски
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что масочный режим в Украине можно будет отменить при вакцинации 70-80% населения
Об этом Ляшко сказал в интервью Радио Свобода.
По его словам, в Украине слишком малое количество вакцинированных, чтобы пренебрегать противоэпидемическими мерами.
"У нас довольно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70%, до 80%, далее будем принимать решение, уже можем избавляться от масок на лице или нет. Потому что сегодня вопрос в том, что при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем перепроверять ковидный сертификат, вакцинированный, невакцинированный ... и плюс вакцинированный, мы говорим, 100% защищается от средней тяжести и тяжелого течения", - сказал Ляшко.
Он добавил, что вакцинированные двумя дозами также должны носить маски в общественных местах.
- Напомним, 16 октября Виктор Ляшко заявил, что за соблюдением карантина в Украине будут следить 900 мобильных бригад.
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