Ляшко рассказал, до каких пор украинцам придется носить маски

Об этом Ляшко сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, в Украине слишком малое количество вакцинированных, чтобы пренебрегать противоэпидемическими мерами.

"У нас довольно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70%, до 80%, далее будем принимать решение, уже можем избавляться от масок на лице или нет. Потому что сегодня вопрос в том, что при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем перепроверять ковидный сертификат, вакцинированный, невакцинированный ... и плюс вакцинированный, мы говорим, 100% защищается от средней тяжести и тяжелого течения", - сказал Ляшко.

Он добавил, что вакцинированные двумя дозами также должны носить маски в общественных местах.