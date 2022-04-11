Ляшко: пули, которые медики извлекают из раненых, будут в судах доказательствами преступлений РФ в Украине

Об этом он написал на странице в facebook.

Ляшко с рабочим визитом был в Чернигове, где увидел последствия бомбардировок города россиянами. Медики показали ему пули, доставшие из раненых местных жителей.

"Часть больниц повреждена и требует экспертизы на оценку возможности их дальнейшей эксплуатации. Врачи, медицинские сестры, санитарочки. Все написано в глазах. И ничего спрашивать не нужно. Застенчиво говорят, что просто сделали свою работу. Тяжелую работу. В тяжелых условиях. Были моменты, когда в одну больницу привозили 56 раненых в час, и всех, после оценки состояния и медицинской сортировки, оперировали, демонстрация изъятых из раненых шаров и посторонних тел. оккупантами запрещенных кассетных бомб", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, медицинская система работает. Он отметил, что одним из главных приоритетов - это полноценный запуск работы аптечного сектора.

"С начала войны в область было доставлено около 2 миллионов единиц лекарственных средств, почти 1 миллион единиц расходных материалов (а еще более 5 тыс. инструментов, более 4 тыс. единиц необходимого медицинского оборудования, генераторы для больниц Чернигова, терминалы StarLink, машины экстренной медицинской помощи). Но без эффективно работающей аптечной сети нельзя гарантировать полноценную доступность к лекарственным средствам", - сообщил министр.

Вторым приоритетом для медицины является отладка дорожной инфраструктуры, чтобы экстренная медицинская помощь вернулась к привычным маршрутам пациентов.

Третий – восстановление медицинской инфраструктуры.

"На заседании правительства направили из резервного фонда первый миллиард грн на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Из них 250 млн грн Черниговской области. Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений , ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды", - отметил Ляшко.

По его словам, распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области, а со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий.



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