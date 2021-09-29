Ляшко прогнозирует более 10 тыс. новых COVID-больных ежедневно
В Украине скоро увеличится количество новых случаев коронавируса, которое будет превышать 10 тыс. больных ежедневно
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине продолжает прогнозируемо усложняться.
"Сегодня мы почти пересекли границу в 10 тыс. случаев в день. И, к сожалению, это может произойти совсем скоро", - подчеркнул Ляшко.
Министр добавил, что на ход эпидемии в значительной степени влияет штамм коронавируса "Дельта".
- В течение суток 28 сентября было зарегистрировано 9666 новых случаев COVID-19 (в том числе 953 ребенка и 204 медработника), 217 человек скончались, 3281 пациент выздоровел.
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