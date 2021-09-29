Ляшко прогнозирует более 10 тыс. новых COVID-больных ежедневно

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине продолжает прогнозируемо усложняться.

"Сегодня мы почти пересекли границу в 10 тыс. случаев в день. И, к сожалению, это может произойти совсем скоро", - подчеркнул Ляшко.

Министр добавил, что на ход эпидемии в значительной степени влияет штамм коронавируса "Дельта".

В течение суток 28 сентября было зарегистрировано 9666 новых случаев COVID-19 (в том числе 953 ребенка и 204 медработника), 217 человек скончались, 3281 пациент выздоровел.

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