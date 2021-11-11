Ляшко призвал не пить антибиотики для профилактики коронавируса

Об этом он заявил на брифинге.



Ляшко отметил, что вирусы не являются показанием к применению антибиотиков.



"Хочу отметить, что антибактериальные препараты не активны по отношению к вирусам, в том числе и к коронавирусу SARS-CoV-2. Поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является прямым показанием для назначения антибиотиков", - заявил министр.



По его словам, назначение антибактериальной терапии для COVID-больных оправдано только при наличии признаков бактериальной инфекции, которые должен устанавливать врач. Он призвал не заниматься самолечением и не пить антибиотики для профилактики.



Ляшко подчеркнул, что за время пандемии в Украине стали чаще продавать и принимать антибактериальные препараты.



Он добавил, что устойчивость к антибиотикам является одной из самых больших угроз здравоохранению.



По его словам, ежегодно во всем мире около 700 тыс. человек умирают из-за инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями. В случае неконтролируемого назначения и применения антибиотиков уже через 30 лет количество таких смертей возрастет до 10 млн ежегодно.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 10 ноября, заразились коронавирусом 24 747 человек, умерли почти 700.

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