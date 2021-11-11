Ляшко призвал не пить антибиотики для профилактики коронавируса
Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что антибиотики не действуют против вирусов, поэтому применять их нужно только по назначению врача
Об этом он заявил на брифинге.
Ляшко отметил, что вирусы не являются показанием к применению антибиотиков.
"Хочу отметить, что антибактериальные препараты не активны по отношению к вирусам, в том числе и к коронавирусу SARS-CoV-2. Поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является прямым показанием для назначения антибиотиков", - заявил министр.
По его словам, назначение антибактериальной терапии для COVID-больных оправдано только при наличии признаков бактериальной инфекции, которые должен устанавливать врач. Он призвал не заниматься самолечением и не пить антибиотики для профилактики.
Ляшко подчеркнул, что за время пандемии в Украине стали чаще продавать и принимать антибактериальные препараты.
Он добавил, что устойчивость к антибиотикам является одной из самых больших угроз здравоохранению.
По его словам, ежегодно во всем мире около 700 тыс. человек умирают из-за инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями. В случае неконтролируемого назначения и применения антибиотиков уже через 30 лет количество таких смертей возрастет до 10 млн ежегодно.
- Напомним, в Украине за минувшие сутки, 10 ноября, заразились коронавирусом 24 747 человек, умерли почти 700.
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