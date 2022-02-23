Ляшко предупредил украинцев, что в соцсетях распространяют фейковый приказ Минздрава об эвакуации из медучреждений страны

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.



Он подчеркнул, что все "содержание приказа фейковое".



"Учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам.

Все приказы публикуются только на официальном сайте Министерства здравоохранения по ссылке: https://moz.gov.ua", - добавил Ляшко.

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