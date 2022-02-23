Ляшко предупредил украинцев, что в соцсетях распространяют фейковый приказ Минздрава об эвакуации из медучреждений страны
Сейчас в Украине распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения с якобы подписью Ляшко относительно утвержденных мер по эвакуации в лечебных заведениях Киева и других городов
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
Он подчеркнул, что все "содержание приказа фейковое".
"Учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам.
Все приказы публикуются только на официальном сайте Министерства здравоохранения по ссылке: https://moz.gov.ua", - добавил Ляшко.
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