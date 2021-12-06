Ляшко предупредил о мошенниках: посылают сообщения якобы от имени Минздрава о получении тысячи за вакцинацию
Глава Минздрава Виктор Ляшко предостерег украинцев от мошенников, которые якобы от имени министерства присылают информацию с просьбой предоставить номер карты для получения 1 тыс. грн за полный курс прививки
Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 6 декабря.
"От имени Министерства здравоохранения посылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения тысячи гривен за полный курс прививки. Уверяю, от имени министерства никаких уведомлений не формировалось и не направлялось гражданам", - сказал Ляшко.
Министр добавил, что программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина "е-Поддержка" начнется 19 декабря. Получить тысячу гривен за полный курс прививки украинцы смогут онлайн через мобильное приложение "Дия".
- Напомним, 2 декабря 2021 года Рада приняла законопроект о выплате "тысячи Зеленского" за вакцинацию. За эти деньги граждане с 19 декабря смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты для путешествий внутри страны, книги; посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал. Воспользоваться этой суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления денежных средств.
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