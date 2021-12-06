Ляшко предупредил о мошенниках: посылают сообщения якобы от имени Минздрава о получении тысячи за вакцинацию

Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 6 декабря.



"От имени Министерства здравоохранения посылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения тысячи гривен за полный курс прививки. Уверяю, от имени министерства никаких уведомлений не формировалось и не направлялось гражданам", - сказал Ляшко.



Министр добавил, что программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина "е-Поддержка" начнется 19 декабря. Получить тысячу гривен за полный курс прививки украинцы смогут онлайн через мобильное приложение "Дия".

Напомним, 2 декабря 2021 года Рада приняла законопроект о выплате "тысячи Зеленского" за вакцинацию. За эти деньги граждане с 19 декабря смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты для путешествий внутри страны, книги; посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал. Воспользоваться этой суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления денежных средств.