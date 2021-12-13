Ляшко предположил выход двух областей из "красной" зоны: сейчас жесткие ограничения действуют в 10 регионах
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что показатели заболеваемости COVID-19 позволяют вывести из "красного" уровня эпиднебезопасности Винницкую и Хмельницкую области
Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 13 декабря.
Ляшко отметил, что Минздрав уже сделал представление в Кабмин о созыве Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения перевода Винницкой и Хмельницкой в "оранжевую" зону.
Министр напомнил, что на 13 декабря в "красном" уровне эпиднебезопасности находится 10 регионов. Это, в частности, Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
На оранжевом уровне – Донецкая, Закарпатская, Одесская области.
К желтому уровню эпиднебезопасности отнесен Киев, Днепропетровскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Луганскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую и Черновицкую области.
Уровень госпитализаций по стране составляет 41,2, при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель составляет 37,6 на 100 тыс. населения.
При этом показатель уровня госпитализаций по состоянию на 13 декабря превышен только в одной области – Закарпатской (62,3)
- Напомним, по состоянию на утро 13 декабря в Украине зафиксировали 3 563 165 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 91 215 – летальные, 3 205 879 человек выздоровели.
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