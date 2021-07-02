Ляшко предлагает объявить повторный конкурс на руководителя Национальной службы здоровья
Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил Кабинету министров объявить повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины
Об этом он сообщил в социальных сетях 2 июля.
"Не смог с первой попытки определиться с потенциальным руководителем Национальной службы здоровья Украины! После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинету министров Украины объявить повторный конкурс ", - заявил министр.
Он поблагодарил участников конкурса Вадима Аристова и Татьяну Бойко за их участие, но предположил, что им "рано" управлять этим учреждением.
Как сообщает пресс служба МЗ, 2 июля Ляшко провел собеседования с Аристовым и Бойко. Третий кандидат, допущенный к собеседованию, Андрей Виленский заявил о прекращении участия в конкурсе по собственному желанию.
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