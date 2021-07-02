Ляшко предлагает объявить повторный конкурс на руководителя Национальной службы здоровья

Об этом он сообщил в социальных сетях 2 июля.

"Не смог с первой попытки определиться с потенциальным руководителем Национальной службы здоровья Украины! После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинету министров Украины объявить повторный конкурс ", - заявил министр.

Он поблагодарил участников конкурса Вадима Аристова и Татьяну Бойко за их участие, но предположил, что им "рано" управлять этим учреждением.

Как сообщает пресс служба МЗ, 2 июля Ляшко провел собеседования с Аристовым и Бойко. Третий кандидат, допущенный к собеседованию, Андрей Виленский заявил о прекращении участия в конкурсе по собственному желанию.