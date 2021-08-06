Ляшко пообещал делать миллион прививок от коронавируса в неделю

Об этом он заявил в эфире Украины 24 .



"Когда я был главным государственным санврачом, я говорил, что Украина способна делать 3,5-4,5 млн доз прививок в месяц. За июль мы сделали уже 3 млн прививок. Сейчас я рассчитываю делать минимум 1 млн прививок в неделю. И в дальнейшем эти темпы будут наращиваться", - пообещал Ляшко.



Министр призвал граждан вакцинироваться.

"Приходите в кабинеты прививки и вакцинируйтесь. Приводите своих родителей, дедушек, бабушек, приводите людей из группы риска, поскольку вакцинация - это наше с вами здоровье", - сказал он.

За июль сделано 2917636 прививок от COVID-19 .