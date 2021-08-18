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Ляшко пообещал, что украинские "паспорта вакцинации" ЕС признает одними из первых

18 августа, 2021 среда
09:54
Общество Виктор Ляшко

Украина одна из первых стран вне ЕС получит признание своих СOVID сертификатов в Евросоюзе

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Общественного радио .

"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, чей паспорт вакцинации будет признан полностью использоваться, как и европейский сертификат, на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться в нас", - сказал он.

Ляшко анонсировал брифинг 20 августа по СOVID сертификатов.

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