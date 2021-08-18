Ляшко пообещал, что украинские "паспорта вакцинации" ЕС признает одними из первых

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Общественного радио .

"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, чей паспорт вакцинации будет признан полностью использоваться, как и европейский сертификат, на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться в нас", - сказал он.

Ляшко анонсировал брифинг 20 августа по СOVID сертификатов.

5 июля в приложении "Действие" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса,