Ляшко пообещал, что украинские "паспорта вакцинации" ЕС признает одними из первых
Украина одна из первых стран вне ЕС получит признание своих СOVID сертификатов в Евросоюзе
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Общественного радио .
"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, чей паспорт вакцинации будет признан полностью использоваться, как и европейский сертификат, на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться в нас", - сказал он.
Ляшко анонсировал брифинг 20 августа по СOVID сертификатов.
- 5 июля в приложении "Действие" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса,
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