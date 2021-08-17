Ляшко пообещал билеты на концерт ко Дню Независимости украинцам, которые вакцинируются с 18 августа
Украинцы, которые сделают прививки от коронавируса, начиная со среды, 18 августа, получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости в НСК "Олимпийский"
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" .
"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК" Олимпийский ", - сказал Ляшко.
Министр подчеркнул безальтернативность вакцинации в вопросе преодоления пандемии.
"Хотел бы сказать, что все, кто еще не вакцинировался, должны пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, который уже показывает результат", - добавил Ляшко.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве за вакцинацию от коронавируса будут дарить билеты в театр .
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