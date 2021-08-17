Ляшко пообещал билеты на концерт ко Дню Независимости украинцам, которые вакцинируются с 18 августа

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" .



"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК" Олимпийский ", - сказал Ляшко.



Министр подчеркнул безальтернативность вакцинации в вопросе преодоления пандемии.



"Хотел бы сказать, что все, кто еще не вакцинировался, должны пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, который уже показывает результат", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве за вакцинацию от коронавируса будут дарить билеты в театр .