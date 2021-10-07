Ляшко: Почти 96% случаев COVID-19 в Украине зарегистрированы среди невакцинированных
В Украине в сентябре 95,7% случаев коронавируса были зарегистрированы у невакцинированных
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Этот вирус (коронавирус - ред.) наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми: государственные служащие, учителя, соцработники и другие", - заявил Ляшко.
"82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет. То есть 8 из 10 людей, умирающих от COVID-19 - это пожилые люди", - сказал он.
Министр добавил, что перечень пунктов и центров вакцинации можно узнать по телефону: 0 800 60 20 19 или на сайте.
- Напомним, 6 октября в Украине зафиксировано 15 125 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1421, медработников - 341).
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