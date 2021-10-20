Ляшко планирует уволить руководителя здравоохранения в Запорожье
Министр здравоохранения Виктор Ляшко инициирует отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье
Об этом передает пресс-служба МОЗ.
Так, Ляшко посетил Запорожскую область с рабочей поездкой. После своего визита он заявил, что будет инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья.
Ляшко отметил, система здравоохранения способна производить около 1,5 млн прививок в неделю без чрезмерных нагрузок. В среднем это 220 -250 прививок в сутки в одном пункте вакцинации.
"К сожалению, в некоторых центрах массовой вакцинации логистически неправильно выстроенный процесс или неправильно рассчитано количество таких центров. И как показала моя поездка в Запорожье, все, что было невозможно, становится возможным, если приложить усилия и определить это приоритетом", - сообщил министр.
По его словам, за вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки - более 226 000.
"И это не предел - регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья", - добавил Ляшко.
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