Ляшко оценил стоимость восстановления разрушенных россиянами больниц

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина .

"Враг повредил 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью. Плюс 375 аптечных заведений разрушены и не работают. По предварительным расчетам, на восстановление этих больниц нужно 32 млрд грн", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что по восстановлению медучреждений Киевской области уже завершен "экспертный и политический уровень обсуждений". В настоящее время ведутся обсуждения по Сумской и Черниговской областям.

"Мы определяем, какие больницы в определенном округе должны быть, какие отделения они должны иметь, какая материально-техническая база у них должна быть и сразу по этому направлению будем дооснащать и восстанавливать", - отметил министр.