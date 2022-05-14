Ляшко оценил стоимость восстановления разрушенных россиянами больниц
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на восстановление разрушенных российской армией больниц нужно 32 млрд грн
Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина .
"Враг повредил 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью. Плюс 375 аптечных заведений разрушены и не работают. По предварительным расчетам, на восстановление этих больниц нужно 32 млрд грн", - сказал Ляшко.
Он сообщил, что по восстановлению медучреждений Киевской области уже завершен "экспертный и политический уровень обсуждений". В настоящее время ведутся обсуждения по Сумской и Черниговской областям.
"Мы определяем, какие больницы в определенном округе должны быть, какие отделения они должны иметь, какая материально-техническая база у них должна быть и сразу по этому направлению будем дооснащать и восстанавливать", - отметил министр.
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