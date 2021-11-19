Ляшко отрицает введение анонимной вакцинации для владельцев поддельных COVID-сертификатов

Об этом сообщает РБК-Украина" .



По словам министра, семейные врачи должны сообщать полиции, если к ним обращаются с поддельными COVID-сертификатами. После этого, по решению суда, может быть сделана "амнистия", которая также не предусматривает анонимность.



Ляшко напомнил, что в Раде зарегистрирован законопроект об усилении уголовной ответственности за подделку документов - как для подделавших документы, так и для тех, кто воспользовался подделкой. В то же время министр отметил, что в законопроекте предусмотрен пункт о "ковидной амнистии".



Сейчас в Минздраве проверяют информацию об анонимной вакцинации на Закарпатье для владельцев фальшивых COVID-сертификатов, решивших прививаться.



Министр подчеркнул, что никакой анонимности в вопросе вакцинации быть не может.



"То, что возникло на Закарпатье... Мы проверим полностью всю информацию. Не может быть никакой анонимности, мы хотим видеть все, что происходит и вносить в электронную систему здравоохранения", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее издание ZAXID.NET сообщило, что на Закарпатье владельцы фейковых COVID-сертификатов смогут вакцинироваться анонимно.