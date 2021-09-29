Ляшко: Около 6 тыс. школ Украины не достигли необходимого уровня вакцинации от коронавируса

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседание Кабмина, передает Еспресо.TV.

"По данным, которые мы собрали из регионов, около 6 тыс. учреждений среднего образования в Украине еще не достигли показателей вакцинации своих работников от COVID-19, рекомендованных правительством", - подчеркнул он.

Министр отметил, что более 900 школ уже привили 100% своих работников хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса.

"Соответственно, получив полный курс вакцины, они завершат полный курс вакцинации и смогут работать даже в случае внедрения " красного " уровня эпидопасности", - добавил Ляшко.

Напомним, в МОН сообщили, что в "красной" зоне карантина школы будут работать при 100% вакцинации учителей.

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