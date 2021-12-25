Ляшко объяснил разницу между бустерной и дополнительной дозой вакцины от COVID-19

Об этом говорится в разъяснении министра здравоохранения Виктора Ляшко, которое обнародовал Укринформ .

"Бустерная доза – это доза, которую вводят, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Дополнительная доза – это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать должной защиты", - пояснил Ляшко.

По его словам, ревакцинальную дозу ввели для медицинских работников и работников домов интернатного типа как для групп риска по профессии.

"По рекомендациям, ревакцинация проводится так: бустер м-РНК вакцинами Moderna и Pfizer на все типы вакцины. Например, если базовая вакцинация у вас была сделана CoronaVac или AstraZeneca, ревакцинальную дозу вы получите мРНК вакциной", - отметил Ляшко.

Он добавил, что получение ревакцинальной дозы предусматривает выдачу документов о вакцинации, которые будут действовать 270 дней с даты последней прививки против COVID-19.

Зато люди с рядом тяжелых болезней, у которых могла не сформироваться надлежащая иммунная защита после двух доз вакцины, могут получить дополнительную прививку через 28 дней после основного курса. Дополнительная доза вводится той же вакциной, которой были введены две предыдущие.

Она не влияет на срок действия сертификата или международного свидетельства о вакцинации. Документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.