Ляшко: общенационального локдауна не будет, рассчитываем пройти новую COVID-волну в адаптивном карантине

Об этом он сказал журналистам в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV.



"Локдаун вводить не будем, Украина работает в адаптивном карантине, который доказал свою эффективность в 2021 году. Когда мы проходили две волны, он показал, что во время первой волны в 10 областях не вводили "красный" уровень эпиднебезопасности, осенью - в шести областях", - сказал министр.



Ляшко добавил, что нагрузка на систему здравоохранения в Украине неоднородная, поэтому области могут выходить и попадать в "красную" зону карантина без введения общенационального локдауна.



"Мы рассчитываем пройти (третью волну коронавируса, – ред.) в адаптивном карантине, чтобы определить "золотую середину", при которой не отмечает коллапса система здравоохранения и будет как можно меньшее влияние на экономику нашей страны", - отметил глава Минздрава.

Напомним, заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что в случае введения нового локдауна киевский метрополитен не планируют закрывать.

28 января глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области близки к созданию "красной" зоны карантинных ограничений.