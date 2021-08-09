Ляшко о начале массовой вакцинации подростков: слишком много взрослых без прививок

Об этом журналистам заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

"Что касается массовой вакцинации подростков старше 12 лет, сейчас этот вопрос на рассмотрении. Мы в Украине не принимали такого решения, поскольку у нас большое количество невакцинированного взрослого населения. А у взрослого населения тяжесть коронавирусной болезни, несмотря на то, какой штамм его вызывает гораздо труднее и приводит к большим осложнениям", - подчеркнул он.

Также Ляшко призвал взрослых, в том числе граждан старше 60 лет, пройти прививки.

"Приоритет сейчас - пожилые люди и с хроническими болезнями", - отметил он.

Напомним, в Минздраве заявили, что только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковиднои вакцины и только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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