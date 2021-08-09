Ляшко о начале массовой вакцинации подростков: слишком много взрослых без прививок
Министерство здравоохранения Украины пока только рассматривает вопрос вакцинации подростков от 12 лет, ведь еще не вакцинировано все взрослое население
Об этом журналистам заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.
"Что касается массовой вакцинации подростков старше 12 лет, сейчас этот вопрос на рассмотрении. Мы в Украине не принимали такого решения, поскольку у нас большое количество невакцинированного взрослого населения. А у взрослого населения тяжесть коронавирусной болезни, несмотря на то, какой штамм его вызывает гораздо труднее и приводит к большим осложнениям", - подчеркнул он.
Также Ляшко призвал взрослых, в том числе граждан старше 60 лет, пройти прививки.
"Приоритет сейчас - пожилые люди и с хроническими болезнями", - отметил он.
- Напомним, в Минздраве заявили, что только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковиднои вакцины и только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.
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