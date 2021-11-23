Ляшко: нынешняя волна коронавируса в Украине идет на убыль

Об этом он сообщил на брифинге.



"Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада: - 20% и - 19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных исходов также демонстрирует первые признаки начала спада: - 3% за последнюю неделю", - отметил Ляшко.



Он добавил, что также уменьшилась нагрузка на медицинскую систему Украины. Количество свободных кроватей с кислородом возросло до 33 500 человек.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин заявлял , что в ноябре COVID-волна пойдет на убыль.

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