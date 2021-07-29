Ляшко назвал условие введения третьей дозы вакцины Pfizer в Украине
В Украине рассматривают возможность прививки третьей дозой вакцины Pfizer, если на такой шаг пойдут медрегуляторы других стран и международные организации
Об этом заявил минстром здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .
Он сообщил, что Украина закупит дозы для этого, если это будет необходимо.
"Украина рассматривает возможность закупки на 2022-23 годы дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer - ред.). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, после полного комплекса прививки нужна третья, бустерная, то мы выйдем на еще одну прививку ", - сказал Ляшко.
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Он отметил, что если через год-два нужно будет делать еще один полный курс прививок, то Минздрав выйдет на это решение.
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